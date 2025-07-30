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Власти призвали к эвакуации жителей прибрежных районов Японии из-за цунами

Предупреждение о цунами также объявлено в Индонезии, Филиппинах, а также в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон в США.
Дима Иванов 2025-07-30 05:26:02
© Фото: demos_ra, X © Видео: demos_ra, X

Правительство Японии призвало эвакуироваться жителей прибрежный районов после сильнейшего землетрясения у берегов Камчатки, сообщил премьер Сигэру Исиба.

Местный оператор железных дорог JR East сообщил, что в стране приостановлено движение поездов.

Японское издание Dmenu утверждает, что армия подняла в небо истребители, чтобы наблюдать за ситуацией с цунами. По некоторым данным, эвакуируется персонал с АЭС «Фукусима».

Предупреждения о цунами выпущены для жителей Индонезии и Филиппин, а также для американских штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон, Аляска и Гавайи.

Сейсмологи Камчатки уточнили магнитуду землетрясения у берегов региона, увеличив ее до 8,7 балла. Мощные толчки нанесли ущерб Петропавловску-Камчатскому и Северо-Курильску. В регионе действует предупреждение о цунами.

#в стране и мире #Япония #Камчатка #землетрясение #цунами
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