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На Камчатке отменили угрозу цунами

Жителей и гостей региона призвали быть осторожными и воздержаться от того, чтобы бежать и смотреть на море.
Дарина Криц 2025-07-30 14:33:35
© Фото: ipa-agency.net, Global Look Press © Видео: kamgov41, Telegram

Власти Камчатского края отменили угрозу цунами. С соответствующим объявлением выступил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Уважаемые жители и гости Камчатского края! Наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами», - опубликовала его видеообращение пресс-служба правительства Камчатского края.

Министр Лебедев тут же уточнил, что это объявление не означает призыва бежать на море и смотреть на движение стихии.

Напомним, этой ночью дальневосточный российский регион постигло сильнейшее за последние годы землетрясение, эпицентр которого залегал на 17-километровой глубине в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда колебалась от 7,5 до 8,7.

Согласно данным губернатора Владимира Солодова, она составила 8,8, это стало самым сильным за весь срок инструментальных наблюдений сейсмособытием. Камчатский филиал Геофизической службы РАН отметил, что таких землетрясений не было с 1952 года. При этом в Авачинском заливе объявили угрозу цунами.

Но в Институте физики Земли имени О.Ю. Шмидта призвали готовиться к различным последствиям, особенно к афтершокам, а также к извержениям вулканов.

#Камчатский край #Камчатка #землетрясение #угроза цунами
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