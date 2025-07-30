Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за инструментальный период наблюдений

Произошедшее в ночь на 30 июля землетрясение в Камчатском крае стало самым сильным за весь срок инструментальных наблюдений, магнитуда составила 8,8. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов.
«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8», - написал он в телеграм-канале.
Солодов предупредил, что стоит ждать регулярных продолжительных афтершоков.
Немногим ранее в филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН) сообщили о зафиксированных еще 30 ощутимых толчках магнитудой 2-5 на Камчатке.
Прежде сообщалось, что магнитуда подземных толчков достигла 8,5. Мощное землетрясение привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском. Жителей Северо-Курильска эвакуировали. В регионе действует угроза цунами.
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