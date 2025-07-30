МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за инструментальный период наблюдений

Власти региона предупредили о регулярных продолжительных афтершоках после сильнейшего землетрясения.
Катерина Зенина Дарина Криц 2025-07-30 09:13:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Произошедшее в ночь на 30 июля землетрясение в Камчатском крае стало самым сильным за весь срок инструментальных наблюдений, магнитуда составила 8,8. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов.

«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8», - написал он в телеграм-канале.

Солодов предупредил, что стоит ждать регулярных продолжительных афтершоков.

Немногим ранее в филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН) сообщили о зафиксированных еще 30 ощутимых толчках магнитудой 2-5 на Камчатке.

Прежде сообщалось, что магнитуда подземных толчков достигла 8,5. Мощное землетрясение привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском. Жителей Северо-Курильска эвакуировали. В регионе действует угроза цунами.

#Камчатский край #Владимир Солодов #Камчатка #землетрясение #Магнитуда #афтершоки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 