Ученый допустил, что изменение климата сказалось на росте смертей от молнии

Участившиеся случаи летального исхода при ударе молнии могут быть связаны с изменением климата на нашей планете. Таким предположением поделился профессор Университета Правительства Москвы доктор физико-математических наук Роман Шамин.

По его словам, нет полной уверенности, что смерти стали случаться чаще, но, возможно, этому начали уделять больше внимания и фиксировать случаи.

«Но также есть и известные данные, что сейчас при изменении климата становится просто больше ураганов и гроз на всей планете. Такой тренд действительно есть. И, наверное, с этим связано то, что появляется больше трагических исходов от инцидентов с молниями», - рассказал он в беседе с aif.ru.

Говоря о сути этого природного явления, профессор Шамин напомнил, что в заряде молнии десятки миллионов вольт электричества, которые внезапно ударяют в землю. Для человеческого организма такой ток очень опасен даже на большом удалении.

Россияне часто страдают от последствий удара молнии. Так, москвичка погибла во время прогулки по «тропе здоровья» в городе Лесной Свердловской области, в Краснодаре на месте скончался 49-летний мужчина, а в Иркутской области мальчик во время мытья в бане получил ожоги от удара с неба.

Также и в других странах. Например, в США человек погиб и еще 13 пострадали после молниеносного удара по открытому стрельбищу из лука в Нью-Джерси.