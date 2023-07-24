В Иркутской области мальчик получил ожоги от удара молнии во время мытья в бане

После произошедшего ребенок попал в больницу.

© Фото: ТРК «Звезда»

В Иркутской области четвероклассник получил ожоги, когда мылся в бане, предположительно, от удара молнии. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД России, передает «360».

Как уточняется, ситуация произошла накануне, приблизительно в полдевятого вечера в Нижнеудинске, когда шел сильный дождь. Школьник вместе со старшим братом находился в бане.

«В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами», - сообщили правоохранители в Telegram-канале.

После произошедшего мальчика доставили в больницу. По мнению полиции, ребенок мог получить травмы из-за удара молнии.

Ранее в Новосибирской области 16-летний подросток во время сильной грозы спрятался в лесу под деревом и погиб от удара молнии.