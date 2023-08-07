На Урале девушка погибла от удара молнии на прогулке по «тропе здоровья»

Ее сестра потеряла сознание, однако ей удалось выжить.

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Жительница Москвы погибла от удара молнии рядом с городом Лесной в Свердловской области, в настоящий момент правоохранители проводят проверку, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Как уточняется, уроженка региона 1993 года, которая проживала в Москве, в день трагедии гуляла вместе со своей сестрой на «тропе здоровья».

В лесопарковой зоне резко начался дождь с грозой, было принято решение спрятаться под деревом.

От удара молнии москвичка погибла, другая женщина потеряла сознание, однако ей удалось выжить.

Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнии - во время грозы он находился в лесу вместе с другом, ребята спрятались под деревом.