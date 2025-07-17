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Молния убила лучника и ранила еще 13 человек в США

Возраст пострадавших составляет от 7 до 61 года.
Дима Иванов 2025-07-17 04:48:06
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Один человек погиб, еще 13 пострадали после удара молнии по открытому стрельбищу из лука в Нью-Джерси (США), сообщает NYT со ссылкой на полицию.

Мужчина в возрасте 61 года скончался от полученных травм. Еще 13 человек пострадали: у них ожоги и жалобы на плохое самочувствие.

Несколько стрелков потеряли сознание. Прибывшие на место медики реанимировали двух человек. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Их возраст составляет от 7 до 61 года.

По словам очевидцев, в момент удара молнии на открытом поле для стрельб находилось около 20 человек. Дети серьезно не пострадали, их доставили в больницы на всякий случай.

Ранее сообщалось, что три человека погибли во время удара молнии на пляже пансионата «Шахтер» в Тульской области.

#в стране и мире #сша #Гроза #молния #убила молния
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