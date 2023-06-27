В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его

От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

© Видео: mvd23krasnodar, Telegram © Фото: mvd23krasnodar, Telegram

Полиция начала проверку после того, как в Краснодаре мужчина умер от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Краснодару, передает «360».

Видео с моментом удара молнии было опубликовано в Telegram-канале краснодарской полиции.

Как утверждается, несчастный случай произошел на территории овощной базы. Шел сильный дождь, когда молния ударила в голову 49-летнему мужчине.

«От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», - рассказали в полиции.

В августе прошлого года молния убила туриста в Сочи. Трагедия произошла на горном хребте Аибга. Спускаясь с него, мужчина находился на открытой местности.