В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.
© Видео: mvd23krasnodar, Telegram © Фото: mvd23krasnodar, Telegram
Полиция начала проверку после того, как в Краснодаре мужчина умер от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Краснодару, передает «360».
Видео с моментом удара молнии было опубликовано в Telegram-канале краснодарской полиции.
Как утверждается, несчастный случай произошел на территории овощной базы. Шел сильный дождь, когда молния ударила в голову 49-летнему мужчине.
«От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», - рассказали в полиции.
В августе прошлого года молния убила туриста в Сочи. Трагедия произошла на горном хребте Аибга. Спускаясь с него, мужчина находился на открытой местности.