В Белграде во время акций протеста пострадали шесть полицейских

Шесть сотрудников правоохранительных органов и двое граждан получили травмы при массовых беспорядках в Белграде. Об этом сообщил глава сербской полиции Драган Васильевич.

Кроме того, местное МВД задержало десятки нарушителей во время оппозиционных акций.

По словам Васильевича, полиция была вынуждена применить физическую силу после попытки протестующих пробить оцепленное место.

Напомним, что массовые беспорядки в Сербии вспыхнули в субботу, 28 июня. Сообщалось, что оппозиционная акция собрала около 36 тысяч человек. Полиции пришлось применить щиты и дубинки, чтобы вытеснить протестующих с улиц.

Также президент Сербии Александр Вучич выступил перед оппозиционными активистами и призвал их к миру и спокойствию, подчеркнув, что власти будут выполнять свои обязанности.

Чуть позже в парламенте Сербии сообщили, что участники протеста в Белграде используют митинг в качестве призыва к гражданской войне.