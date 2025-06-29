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В парламенте Сербии заявили, что протестующие призывают к гражданской войне

Накануне в Белграде вспыхнули массовые акции протеста.
Виктория Бокий 2025-06-29 01:07:54
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress © Видео: VISIONERGEO, X

Участники протеста в Белграде используют митинг в качестве призыва к гражданской войне. Об этом сообщила спикер парламента Сербии Ана Брнабич.

Она подчеркнула, что участники блокад не завершили свое собрание словами, восхваляющими страну, они призывают к «убийству Сербии».

«Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами "Да здравствует Сербия!". Они завершили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», - говорится в сообщении в соцсети X.

Напомним, что 28 июня в Белграде вспыхнули акции протеста. Митингующие требуют от властей назначение даты досрочных парламентских выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского главы Александра Вучича.

На площади Славия в центре сербской столицы оппозиционная акция уже собрала около 36 тысяч человек. Чтобы вытеснить протестующих местная полиция применила щиты и дубинки. Кроме того, происходит задержание участников оппозиционной акции.

#Сербия #гражданская война #Белград #митинг #парламент сербии #протесты в сербии
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