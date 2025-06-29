Вучич вышел к протестующим и призвал их сохранять спокойствие

Президент Сербии Александр Вучич вышел в Пионерский парк во время протестов в Белграде и призвал митингующих сохранять спокойствие. Об этом сообщает местная газета «Вечерне новости».

Кроме того, сербский лидер призвал участников оппозиционной акции к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности

Напомним, что 28 июня в сербской столице вспыхнули массовые акции протеста. Оппозиционные активисты заблокировали площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, и требуют от властей назначить дату досрочных парламентских выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского лидера Александра Вучича перед парламентом.

Местная полиция, вытесняя протестующих, применила щиты и дубинки. Также проходят массовые задержания участников акции.