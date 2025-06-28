Полиция применила щиты и дубинки против протестующих в Белграде

Полиция применила силу против протестующих с улицы, прилегающей к зданию парламента Сербии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что полиция вытеснила участников протеста, применив щиты и дубинки. Также силовики провели задержание митингующих.

Ранее МВД Сербии сообщало, что в центре Белграда оппозиционная акция собрала около 36 тысяч человек.



Известно, что сегодня, 28 июня, студенты и оппозиционные активисты заблокировали площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, требуя от властей назначить дату досрочных парламентских выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского лидера Александра Вучича перед парламентом.