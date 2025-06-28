МВД Сербии: в Белграде собралось около 36 тысяч протестующих

На площади Славия в центре Белграда оппозиционная акция собрала около 36 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

«По оценке полиции, присутствует около 36 тыс. участников», - указали в материале.

Сегодня, 28 июня, студенты и оппозиционные активисты заблокировали площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, требуя от властей назначить дату досрочных парламентских выборов и демонтажа лагеря сторонников сербского лидера Александра Вучича перед парламентом.

Власти Сербии усилили меры безопасности перед ожидающимися 28 июня массовыми акциями протеста в Белграде, приуроченными к Видовдану - одному из главных национальных праздников.

Напомним, уличные протесты студентов и оппозиции не утихают в Сербии с прошлого года, когда на вокзале в городе Нови-Сад обрушился бетонный козырек, в результате чего погибли 16 человек. Официальный Белград уверен, что цель протестующих - свержение правительства, а за действиями оппозиции стоят западные организации и СМИ.