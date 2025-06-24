Победа по очкам: как Тегеран и Тель-Авив делят лавры победителей

Иран официально объявил о победе над Израилем. В заявлении властей республики говорится, что вооруженным силам удалось «сломать стратегию врага» и сокрушительным образом ответить на агрессию. Чуть ранее, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявил, что Тель-Авив достиг всех целей этой операции и ликвидировал угрозу, якобы исходящую от Тегерана.

В то же время, обе стороны в течение минувшего дня обменялись обвинениями в нарушении перемирия. На юге Израиля после очередной волны иранских ударов поврежден семиэтажный дом. Известно о пяти погибших и по меньшей мере 20 раненых.

«Сегодня утром ракета попала в жилой дом. В результате атаки есть несколько погибших и пострадавших. Мы сейчас обследуем здание и проверяем, остались ли в нем еще погибшие или раненые», - объяснил один из сотрудников оперативных служб Беэр Шеве.

За последние сутки по всему израильскому государству минимум шесть раз срабатывали сирены тревоги. Глава правительства Нетаньяху триумфально подвел черту под военной операцией, но пока ставит после нее многоточие.

«Израиль не только достиг всех целей операции, но и превзошел их. Государство Израиль устранило немедленную экзистенциальную двойную угрозу - в ядерной сфере и в области баллистических ракет. Кроме того, Армия обороны Израиля установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры», - говорится в заявлении Нетаньяху.

Впрочем, слова израильского премьера опровергаются второй стороной. Иран демонстрирует пуски баллистических ракет, потенциал которых, как объявил Нетаньяху, исчерпан. Тегеран в точности повторяет смысл, озвученный противником, но говорит о своей победе над Израилем.

«Иранский народ вынудил Израиль раскаяться, принять поражение и прекратить свои атаки в одностороннем порядке», - заявили власти Исламской республики.

И все складывается так, что ни одна из сторон не принимает поражение и официально не подтверждает серьезный ущерб. На тему того, что же осталось от иранской ядерной программы, спекулируют как западные СМИ, так и политические деятели, хотя иранская сторона несколько раз повторяла одно и то же.

«Мы приняли необходимые меры по подготовке к удару по нашей ядерной инфраструктуре и сейчас оцениваем ущерб. Мы предусмотрели восстановление заранее. Мы планируем избежать любых перебоев в процессе производства и обслуживания», - заверил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Однако за любым производственным процессом стоит человек. В первые дни Израилю удалось ликвидировать 9 иранских ученых. Стало известно о еще одном погибшем - 11 дней назад физику-ядерщику Мохаммаду Саберу удалось избежать смерти, однако сегодня ракета ударила прямо по квартире, где он проживал. Погиб он ровно через месяц после того, как США ввели против него персональные санкции за участие в ядерной программе Ирана.

Убийства гражданских, ракетные обстрелы с обеих сторон никак не увязываются с внезапно объявленным перемирием. Причем ни Израиль, ни Иран его официально не подтвердили. Его озвучил президент США, в знакомом всему миру стиле. Все преподносится так, словно Израиль и Иран практически одновременно запросили у Вашингтона тот самый мир.

«Во время каждого периода прекращения огня другая сторона будет сохранять мир и уважение. Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и благоразумия чтобы положить конец тому, что следует назвать "12-дневной войной"», - написал Трамп в соцсетях.

А после еще и повесил табличку: «Перемирие в силе, просьба не нарушать». Однако обстрелы по обе стороны продолжались. Трамп прикипел и перешел с дипломатической лексики на ненормативную.

«Я недоволен Ираном. Но я очень разочарован тем, что Израиль сегодня утром хочет выйти из соглашения из-за одной ракеты, которая не упала. Возможно, ее запустили по ошибке, но она не упала. Мы имеем дело с двумя странами, которые так долго и упорно сражаются, что уже не знают, что они ***** делают», - разразился бранью глава Белого дома.

Доподлинно неизвестно, в какой момент возникла эта переводимая игра слов до или после телефонного разговора Трампа с Нетаньяху, но по данным издания Axios, президент США просил израильского премьера отменить атаку по Ирану, но тот не согласился, а лишь сократил масштаб удара.

Первый шаг к дипломатии сделали иранцы. В МИДе предупредили, что как только Тель-Авив остановит боевые действия - Тегеран ответит зеркально. И эти, уже близкие к реальности заявления о мире, начали поступать после переговоров в Кремле российского президента с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Позже состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и Ирана. Москва - одна из первых, кто официально осудил действия Израиля, которые нарушали Устав ООН и призывала стороны к мирному урегулированию.

«Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация. Это можно и нужно приветствовать и мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня. Мы с самого начала призывали к тому, чтобы военные методы решения проблемы были отброшены и чтобы были исключены абсолютно какие-либо неспровоцированные нападения на государство, в данном случае на Иран», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А ведь точку вокруг споров по иранской ядерной программе поставили еще в 2015 году в Женеве. Тогда пятерка Совета Безопасности ООН совместно с Евросоюзом и Германией заключила историческое соглашение: Совместный всеобъемлющий план действий. И план этот был крайне простой: взамен на снятие международных санкций Иран обязан был перестроить и сократить ядерную программу, но это не исключало возможностей для работы научной. Тегеран передал все данные в МАГАТЭ, а 12 дней спустя Израиль, ссылаясь на некие данные, открыл по Ирану огонь.

«Международное право не поощряет превентивное применение силы против того государства, которое не нападало на того, кто хочет эту силу применять. Ну и понятно, что дальнейшая дестабилизация Ближнего Востока, политические убийства военачальников и ученых грозит серьезными потрясениями не только для глобальной безопасности, но и для режима нераспространения оружия массового уничтожения», - предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

В том, что объявленный Трампом режим прекращения огня будет действовать вечно, уже и сам глава Белого дома начинает сомневаться. Однако есть шанс, что пороховые тучи над обеими странами начнут рассеиваться: Израиль атаковал иранский радар под Тегераном, и объявил это завершающим ответом.