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Иранский телеканал заявил о прекращении огня с Израилем

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу.
Владимир Рубанов 2025-06-24 08:29:11
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня с Израилем. В сообщении сказано, что перемирие началось после четырех волн иранских атак.

По данным израильских военных, с начала вторника, 24 июня, Иран шесть раз запустил по территории страны баллистические ракеты. Одна попала в жилой дом в Беэр-Шеве. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Он попросил не нарушать его.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил Reuters, что Трамп выступил посредником в соглашении о прекращении огня во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израиль согласился при условии, что Иран не начнет новых атак.

Иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласился на прекращение огня. Однако министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что перемирия не будет, пока Израиль не прекратит свои атаки.

В канцелярии израильского премьера пока не комментировали сообщения о начале прекращения огня и последние атаки со стороны Ирана.

В понедельник Иран запустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке. По словам Трампа, США были о них предупреждены. Никто не пострадал. Президент США выразил надежду, что после них будет восстановлен мир.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #Иран #перемирие #Прекращение огня
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