Трамп: Израиль и Иран заключили соглашение о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня. С поздравлениями к обеим сторонам конфликта глава Белого дома обратился в своей социальной сети Truth Social.

«Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласовали прекращение огня...», - говорится в сообщении.

Трамп добавил, что официальное прекращение 12-дневной войны мир увидит спустя сутки.

Напомним, очередное обострение ирано-израильского конфликта произошло в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал военную операцию «Восстающий лев» против Тегерана. Действия Тель-Авива были обращены против военных и ядерных объектов Исламской республики.

Израильские ВВС атаковали более 100 целей на территории Исламской республики. Кроме того, были убиты высокопоставленные военные и ведущие ученые, занимавшиеся ядерной программой Ирана.

Официальный Тегеран отреагировал запуском по Израилю сотен дронов и баллистических ракет. Многие преодолели систему ПВО и поразили свои цели.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты, авиация которых нанесла бомбовые удары по ядерным объектам Ирана.