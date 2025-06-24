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Трамп перешел на мат, обсуждая конфликт Израиля и Ирана

В ночь на 24 июня Трамп заявил о достижении перемирия между сторонами, он призвал соблюдать его. Позже в Иране и Израиле выразили свою приверженность перемирию. 
Ирина Егорова 2025-06-24 14:55:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп перешел на мат, комментируя очередные удары Израиля и Ирана. Нецензурными словами он ответил на вопрос журналиста, момент попал в эфир телеканала Fox News.

«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже на*** не знают, что делают», - сказал глава Белого дома.

Американского президента вывело из себя нарушение режима прекращения огня Тель-Авивом и Тегераном, о котором он объявил 24 июня. Однако он допустил, что нарушения со стороны как Израиля, так и Ирана могли быть неумышленными.

Сначала стороны подтвердили сообщение о перемирии, израильские власти, например, заявили о достижении целей операции в Иране. А Тегеран в свою очередь заявил о своей победе, «которая заставила врага признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Позже израильский министр обороны поручил армии нанести мощные удары по Тегерану. В Тегеране отрицают срыв перемирия Ираном.

Москва надеется, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет устойчивым, Кремль в очередной раз призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

#сша #Трамп #Ближний Восток #Израиль #конфликт #Иран
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