Трамп перешел на мат, обсуждая конфликт Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп перешел на мат, комментируя очередные удары Израиля и Ирана. Нецензурными словами он ответил на вопрос журналиста, момент попал в эфир телеканала Fox News.

«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже на*** не знают, что делают», - сказал глава Белого дома.

Американского президента вывело из себя нарушение режима прекращения огня Тель-Авивом и Тегераном, о котором он объявил 24 июня. Однако он допустил, что нарушения со стороны как Израиля, так и Ирана могли быть неумышленными.

Сначала стороны подтвердили сообщение о перемирии, израильские власти, например, заявили о достижении целей операции в Иране. А Тегеран в свою очередь заявил о своей победе, «которая заставила врага признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Позже израильский министр обороны поручил армии нанести мощные удары по Тегерану. В Тегеране отрицают срыв перемирия Ираном.

Москва надеется, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет устойчивым, Кремль в очередной раз призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.