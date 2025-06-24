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В Кремле выразили надежду на устойчивое перемирие между Ираном и Израилем

Ранее Иран и Израиль подтвердили информацию о достижении прекращения огня.
Лиза Губина 2025-06-24 12:07:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кремль надеется, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет устойчивым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва всегда призывала к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать», - сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Москва оказала Тегерану поддержку своей четкой позицией по противостоянию, добавил представитель Кремля. Наша страна и далее будет развивать отношения с Ираном.

Напомним, в ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между сторонами, он призвал соблюдать его. Позже информацию подтвердили в Иране и Израиле. Страны выразили свою приверженность перемирию. 

В Тель-Авиве отметили, что достигли и превзошли цели операции в Иране. Тегеран в свою очередь заявил о своей победе, «которая заставила врага признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке».

#Израиль #Иран #Дмитрий Песков #Прекращение огня
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