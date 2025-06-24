Директора парка, пережившего нападение льва, переводят в больницу в Краснодаре

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, который пострадал от нападения льва, переводят в больницу в Краснодаре для дальнейшего лечения. Об этом заявили журналистам в Минздраве Крыма.

«Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что пациента транспортируют при помощи реанимобиля.

Два дня назад во время кормления лев набросился на директора парка, в результате чего разорвал ему клыками трахею. Пострадавшего доставили в реанимацию, к утру врачи прооперировали Зубкова и стабилизировали его состояние.

Благодаря вмешательству помощницы Татьяны Алексагиной его удалось спасти. Она отбила хищное животное при помощи веника и ведра. Позже Алексагина сообщила, что льва спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, после чего он набросился на человека.

