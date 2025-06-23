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Сотрудница парка «Тайган» отбила директора у льва ведром и веником

Женщина спасла Олега Зубкова практически голыми руками, сообщил ветеринар.
Владимир Рубанов 2025-06-23 10:45:56
© Фото: Telegram/Doktor_Vasiliy

Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина голыми руками отбила директора Олега Зубкова у разъяренного льва, сообщил ветеринар Василий Писковой.

«Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъяренного льва и голыми руками, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника! Это подвиг, на который не каждый способен!» - сообщил специалист.

Врачи стабилизировали состояние Зубкова. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Директора парка прооперировали, это заняло три часа. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Львы напали на Зубкова вечером 22 июня, когда он их кормил. Помощница врезалась в хищника на маленьком автомобиле, чтобы его отогнать. Директора удалось вывезти из вольера без сознания.

В октябре прошлого года в «Тайгане» львы загрызли одну из сотрудниц, Леокадию Перевалову. Тогда Зубков заявил, что руководство сафари-парка не планирует усыплять этих хищников.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в разговоре со «Звездой» заявил, что нет данных о том, что это те же самые звери.

#в стране и мире #Крым #олег зубков #нападение #хищники #львы #парк «Тайган»
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