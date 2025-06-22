Львы напали на директора парка «Тайган» во время кормления

Львы напали на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

«Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы», - говорится в сообщении.

Зубков смог самостоятельно выбраться из клетки с животными, после чего потерял сознание и был госпитализирован.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, больше информации о состоянии его здоровья на данный момент нет.

Осенью 2024 года хищники в «Тайгане» совершили нападение на управляющую парком Леокадию Перевалову и растерзали женщину.