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Львы напали на директора парка «Тайган» во время кормления

Меньше года назад здесь же хищники растерзали управляющую парком.
Константин Денисов 2025-06-22 21:39:46
© Фото: taigancafari, Telegram

Львы напали на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

«Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы», - говорится в сообщении.

Зубков смог самостоятельно выбраться из клетки с животными, после чего потерял сознание и был госпитализирован.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, больше информации о состоянии его здоровья на данный момент нет.

Осенью 2024 года хищники в «Тайгане» совершили нападение на управляющую парком Леокадию Перевалову и растерзали женщину.

#в стране и мире #Крым #происшествие #Животные #СК РФ #хищники #львы
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