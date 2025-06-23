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Льва, напавшего на директора парка, спровоцировал резкий звук двери

Алексагина рассказала, что хищник «схватил один раз», после чего оставил директора и побежал.
Дарья Ситникова 2025-06-23 15:15:00
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: YouTube/olegzubkov-lionman

Льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина.

По ее словам, когда директор начал закрывать дверь, лев подскочил и побежал. Она также отметила, что животное «не нападало, оно его не рвало», а просто человек встретился ему на пути. Хищник «схватил один раз», после этого оставил Зубкова и побежал. После случившегося Алексагина сразу вызвала скорую помощь.

Представитель «Тайгана» добавила, что Зубков уже при помощи записок передает ей указания о том, на что нужно обратить внимание в парке.

Днем ранее во время кормления лев набросился на директора парка и разорвал клыками трахею. Пострадавшего доставили в реанимацию, к утру врачи прооперировали Зубкова и стабилизировали его состояние. Известно, что его удалось спасти благодаря вмешательству помощницы Татьяны Алексагиной, которая отбила хищное животное при помощи веника и ведра.

#олег зубков #нападение #Лев #парк «Тайган» #татьяна алексагина
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