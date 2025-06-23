Врачи в Крыму стабилизировали состояние директора парка после нападения льва

Врачи стабилизировали состояние пережившего нападение льва директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, однако он все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил «Звезде» главный внештатный торакальный хирург Минздрава республики Андрей Дорошенко.

Он добавил, что пока еще рано говорить о прогнозах. Ранее директора парка прооперировали, хирургическое вмешательство длилось три часа. Сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ.

«У пациента повреждена трахея - лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи, грудино-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, и оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты», - сообщил врач.

По словам ветеринара парка Василия Пискового, пострадавшего планируют перевезти в больницу им. Семашко в Симферополе для дальнейшего лечения. Сейчас с ним находятся родные и близкие.

«Олег Алексеевич - сильный человек, он много перенес испытаний и это переживет. С нашим дорогим Олегом Алексеевичем все будет хорошо», - написал Писковой в своем Telegram.

Напомним, нападение львов на Зубкова произошло накануне вечером во время кормления хищников. На помощь директору пришла помощница - въехала в хищника на небольшом каре, отгоняя зверя. Вскоре Зубкова удалось вывезти из вольера, но он уже потерял сознание.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в разговоре со «Звездой» опроверг информацию о том, что на Зубкова набросились те же львы, что и в прошлом году растерзали сотрудницу парка. По его словам, это спекуляции и домыслы.