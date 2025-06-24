Политолог: ирано-израильский конфликт перетечет в вялотекущую стадию

Вероятность постоянных срывов перемирия между Ираном и Израилем крайне высокая, потому что каждая страна будет пытаться сказать последнее слово. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«И это, собственно говоря, произошло этой ночью. Были обстрелы Израиля. Сейчас Израиль заявляет о том, что будет обстреливать Иран. И, таким образом, конфликт перетечет в вялотекущую стадию. При этом в какой-то момент может произойти новое обострение и, соответственно, полноценная война», - заявил эксперт.

Каргин сделал прогноз, что с большой вероятностью между странами будет продолжаться вялотекущая война с периодическими обстрелами и акциями на территории друг друга.

Иран и Израиль официально подтвердили прекращение огня 24 июня. При этом министр обороны Исраэль Кац заявил, что уже после начала перемирия Тегеран запустил ракеты по территории Израиля. В Иране эту информацию опровергли.

О достижении соглашения о прекращении огня сообщил президент США Дональд Трамп и призвал не нарушать его.