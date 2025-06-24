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Израиль официально подтвердил прекращение огня с Ираном

В заявлении говорится, что Израиль достиг и превзошел цели операции «Народ как лев».
Владимир Рубанов 2025-06-24 09:42:22
© Фото: Telegram/idf_telegram

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху подтвердила начало перемирия с Ираном. В заявлении говорится, что Израиль достиг и превзошел цели операции «Народ как лев». Текст распространил советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

«Государство Израиль устранило немедленную экзистенциальную двойную угрозу - в ядерной сфере и в области баллистических ракет», - говорится в сообщении.

Ночью Нетяньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы «Моссада». Власти Израиля предупредили, что страна будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале перемирия между Израилем и Ираном и попросил не нарушать его.

Иранский телеканал Press TV объявил, что режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак по Израилю. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал, что военные операции ВС Ирана против Израиля продолжались «до самой последней минуты, до 4 утра».

Катар выступил посредником в прекращении огня между Ираном и Израилем, информирует израильский телеканал i24 News. Иранский чиновник передал агентству Bloomberg, что президент США сообщил эмиру Катара о согласии Израиля на перемирие и попросил Катар помочь убедить Иран согласиться.

#сша #МОССАД #Дональд Трамп #Израиль #Иран #катар #Прекращение огня
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