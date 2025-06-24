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Глава МО Израиля утверждает, что Иран нарушил режим прекращения огня

Израильский министр обороны поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.
Владимир Рубанов 2025-06-24 11:00:43
© Фото: Telegram/idf_telegram

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. Он поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.

Армия обороны страны сообщила около 10:30 по московскому времени, что обнаружила ракеты, запущенные из Ирана на территорию Израиля. Население призвали воспользоваться убежищами. Тревога была объявлена на севере страны.

При этом со стороны Ирана никаких подтверждений о новом ракетном ударе не было.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и иранское телевидение подтвердили начало прекращения огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал, что военные операции Вооруженных сил продолжались до самой последней минуты, до 4 утра.

О вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем сообщил президент США Дональд Трамп.

#сша #Израиль #Иран #перемирие #Прекращение огня #Исраэль Кац #Аббас Аракчи
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