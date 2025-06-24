Глава МО Израиля утверждает, что Иран нарушил режим прекращения огня

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. Он поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.

Армия обороны страны сообщила около 10:30 по московскому времени, что обнаружила ракеты, запущенные из Ирана на территорию Израиля. Население призвали воспользоваться убежищами. Тревога была объявлена на севере страны.

При этом со стороны Ирана никаких подтверждений о новом ракетном ударе не было.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху и иранское телевидение подтвердили начало прекращения огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал, что военные операции Вооруженных сил продолжались до самой последней минуты, до 4 утра.

О вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем сообщил президент США Дональд Трамп.