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В Иране опровергли данные о нарушении перемирия со стороны Тегерана

Совбез страны обнародовал заявление о прекращении огня.
Владимир Рубанов 2025-06-24 12:06:59
© Фото: Rouzbeh Fouladi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тегеран опроверг информацию о том, что с территории Ирана была запущена ракета в направлении Израиля после объявления о перемирии. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении со стороны Ирана режима прекращения огня. Он поручил военным нанести ответные удары по Тегерану.

Иран подтвердил свою приверженность перемирию с Израилем. Заявление Высшего совета безопасности страны опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.

Совбез сообщил о «победе, которая заставила врага признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Кроме того, совет заявил, что Вооруженные силы Ирана решительно ответят на любую агрессию со стороны противника.

#Израиль #Иран #перемирие #Прекращение огня #заявление #Исраэль Кац
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