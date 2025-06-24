В Иране опровергли данные о нарушении перемирия со стороны Тегерана

Тегеран опроверг информацию о том, что с территории Ирана была запущена ракета в направлении Израиля после объявления о перемирии. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении со стороны Ирана режима прекращения огня. Он поручил военным нанести ответные удары по Тегерану.

Иран подтвердил свою приверженность перемирию с Израилем. Заявление Высшего совета безопасности страны опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.

Совбез сообщил о «победе, которая заставила врага признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке». Кроме того, совет заявил, что Вооруженные силы Ирана решительно ответят на любую агрессию со стороны противника.