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Директор парка львов общается с врачами с помощью записок после операции

Ранее пережившего нападение льва Олега Зубкова прооперировали, он находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Лиза Губина 2025-06-23 12:01:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, которого ранее прооперировали после нападения льва, пришел в сознание, сообщил корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин. Пострадавший общается с врачами посредством письма.

Сейчас Зубкова перевозят в медцентр им. Семашко в Симферополе, куда изначально планировалось его доставить, однако из-за тяжелейшего состояния директора парка прооперировали в больнице Белогорска.

Напомним, накануне вечером на Олега Зубкова набросился лев во время кормления, хищник разорвал клыками трахею. Зубкова доставили в реанимацию без сознания и в тяжелом состоянии. К утру врачи провели операцию и стабилизировали состояние пострадавшего, однако делать какие-либо прогнозы по его здоровью рано.

Директора парка удалось спасти благодаря вмешательству помощницы Татьяны Алексагиной - она отбила его, вооружившись веником и ведром.

#Крым #олег зубков #больница #наш эксклюзив #львы #парк «Тайган» #нападение льва
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