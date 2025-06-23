Директор парка львов общается с врачами с помощью записок после операции

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, которого ранее прооперировали после нападения льва, пришел в сознание, сообщил корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин. Пострадавший общается с врачами посредством письма.

Сейчас Зубкова перевозят в медцентр им. Семашко в Симферополе, куда изначально планировалось его доставить, однако из-за тяжелейшего состояния директора парка прооперировали в больнице Белогорска.

Напомним, накануне вечером на Олега Зубкова набросился лев во время кормления, хищник разорвал клыками трахею. Зубкова доставили в реанимацию без сознания и в тяжелом состоянии. К утру врачи провели операцию и стабилизировали состояние пострадавшего, однако делать какие-либо прогнозы по его здоровью рано.

Директора парка удалось спасти благодаря вмешательству помощницы Татьяны Алексагиной - она отбила его, вооружившись веником и ведром.