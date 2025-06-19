МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин рассказал журналистам, совершил ли он какие-то ошибки

У Владимира Путина поинтересовались, ошибался ли он за все время нахождения во власти.
Марина Крижановская 2025-06-19 04:14:39
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент во время встречи с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге процитировал Евангелие от Иоанна. В частности, он воспроизвел фразу Иисуса Христа, которую тот сказал еврейским книжникам и фарисеям.

Владимиру Путину задали вопрос, как он считает, совершил ли какие-то ошибки за практически 25 лет нахождения у власти в качестве премьер-министра и президента РФ.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим», - ответил представителям СМИ президент России.

Напомним, в ночь на 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава государства провел встречу с представителями международных информационных агентств.

Во время этой беседы Путин ответил на ряд острых вопросов, волнующих мировую общественность: об ирано-израильском противостоянии и спекуляциях вокруг аятоллы Али Хаменеи, об украинском конфликте, возможной встрече с Зеленским и ударах по военным объектам Украины, а также о проблемах в немецкой экономике и о том, что Германия не сможет быть посредником в переговорах Москвы и Киева.

#в стране и мире #Владимир Путин #ошибки #Евангелие #пмэф-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 