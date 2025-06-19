Путин рассказал журналистам, совершил ли он какие-то ошибки

Российский президент во время встречи с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге процитировал Евангелие от Иоанна. В частности, он воспроизвел фразу Иисуса Христа, которую тот сказал еврейским книжникам и фарисеям.

Владимиру Путину задали вопрос, как он считает, совершил ли какие-то ошибки за практически 25 лет нахождения у власти в качестве премьер-министра и президента РФ.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим», - ответил представителям СМИ президент России.

Напомним, в ночь на 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава государства провел встречу с представителями международных информационных агентств.

Во время этой беседы Путин ответил на ряд острых вопросов, волнующих мировую общественность: об ирано-израильском противостоянии и спекуляциях вокруг аятоллы Али Хаменеи, об украинском конфликте, возможной встрече с Зеленским и ударах по военным объектам Украины, а также о проблемах в немецкой экономике и о том, что Германия не сможет быть посредником в переговорах Москвы и Киева.