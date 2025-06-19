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Путин заявил, что ФРГ не может быть посредником по Украине

Президент России категорически отверг возможность посреднической миссии Германии в украинском конфликте.
Марина Крижановская 2025-06-19 00:28:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Германия не сможет быть лучшим посредником по Украине, чем США.

При этом он отметил, что наша страна готова к контактам с ФРГ, о чем не раз публично сообщалось, и если канцлер Фридрих Мерц захочет позвонить и переговорить, то Москва всегда к этому открыта. Еще пару лет назад такие разговоры носили постоянный характер, заявил Путин.

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным», - констатировал президент России.

Он добавил, что сейчас все видят на поле боя немецкие танки, также Берлин находится в стадии принятия решения о поставке киевскому режиму крылатых ракет класса «воздух-поверхность» Taurus для атак российской территории.

Кроме этого, речь идет не только о поставке самой техники, но и участии в этих маневрах офицеров бундесвера. Путин подчеркнул, что применение этого вооружения не изменит ход боевых действий, но существенно испортит российско-германские отношения.

В конце мая представители европейских стран - Германии, Франции и Великобритании, так называемая группа E3 - прибыли в Стамбул для встречи с США. Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог уточнил, что они «помогли нам» сформировать условия по Украине.

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