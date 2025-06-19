Путин заявил, что ФРГ не может быть посредником по Украине

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Германия не сможет быть лучшим посредником по Украине, чем США.

При этом он отметил, что наша страна готова к контактам с ФРГ, о чем не раз публично сообщалось, и если канцлер Фридрих Мерц захочет позвонить и переговорить, то Москва всегда к этому открыта. Еще пару лет назад такие разговоры носили постоянный характер, заявил Путин.

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным», - констатировал президент России.

Он добавил, что сейчас все видят на поле боя немецкие танки, также Берлин находится в стадии принятия решения о поставке киевскому режиму крылатых ракет класса «воздух-поверхность» Taurus для атак российской территории.

Кроме этого, речь идет не только о поставке самой техники, но и участии в этих маневрах офицеров бундесвера. Путин подчеркнул, что применение этого вооружения не изменит ход боевых действий, но существенно испортит российско-германские отношения.

В конце мая представители европейских стран - Германии, Франции и Великобритании, так называемая группа E3 - прибыли в Стамбул для встречи с США. Спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог уточнил, что они «помогли нам» сформировать условия по Украине.