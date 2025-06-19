Путин посоветовал Германии заняться своим автопромом

Российский президент Владимир Путин призвал Германию заняться своими внутренними проблемами. Например, спасать автомобильную промышленность и повысить зарплаты.

«Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, сфера удобрений погибает. Но ради чего? "Назло кондуктору куплю билет и не поеду", так что ли?», - перечислил он.

Так Путин прокомментировал тему отказа Германии от российского газа, отметив, что рационального объяснения этому поступку нет. ФРГ балансирует на грани рецессии, добавил президент, в то время как страны НАТО, включая ФРГ, тратят на оборону 5% своего ВВП - порядка 1,4 триллиона долларов - это больше всех государств мира вместе взятых.

Прежде Владимир Путин ответил немецкому журналисту, может ли его страна быть посредником в переговорах по Украине.

Напомним, президент в Петербурге проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. С российским лидером пообщались журналисты из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, а также Германии, Индонезии, Испании, Казахстана, Китая, США, Турции, Узбекистана и Франции.