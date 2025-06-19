Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не имеет значения, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это глава действующего киевского режима, как сейчас Владимир Зеленский.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. <...> Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документ», - пояснил он.

Загвоздка в юридической легитимности Зеленского, добавил президент РФ. Ставить подпись в документе должен представитель законноизбранных властей, ведь придет следующий президент и «выбросит это все в помойку», отметил Путин. Он добавил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Кроме того, новая встреча представителей Москвы и Киева возможна после 22 июня, делегации об этом договариваются, сообщил журналистам Путин.

Напомним, после первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая, начались обсуждения возможности встречи Путина и Зеленского. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она допустима при достижении определенных договоренностей делегаций.