МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

По словам российского президента, не имеет значения, кто ведет переговоры с украинской стороны.
Марина Крижановская 2025-06-19 01:16:41
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не имеет значения, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это глава действующего киевского режима, как сейчас Владимир Зеленский.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. <...> Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документ», - пояснил он.

Загвоздка в юридической легитимности Зеленского, добавил президент РФ. Ставить подпись в документе должен представитель законноизбранных властей, ведь придет следующий президент и «выбросит это все в помойку», отметил Путин. Он добавил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Кроме того, новая встреча представителей Москвы и Киева возможна после 22 июня, делегации об этом договариваются, сообщил журналистам Путин.

Напомним, после первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая, начались обсуждения возможности встречи Путина и Зеленского. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она допустима при достижении определенных договоренностей делегаций.

#в стране и мире #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #встреча #пмэф-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 