Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Хаменеи

Российский лидер Владимир Путин отказался говорить о возможности убийства лидера Ирана Али Хаменеи. Так он отреагировал на вопрос журналиста из агентства France Press.

Журналист спросил, как Россия отреагирует, если Израиль с помощью США устранит Хаменеи, однако Путин дал категоричный ответ.

«Я даже обсуждать такой возможности не желаю, не хочу», - заявил он.

Отвечая на другой вопрос, касающийся партнерства России и Ирана, российский президент заявил, что Тегеран не просит Москву о военной помощи. В договоре о стратегическом партнерстве между странами нет статей, связанных с оборонной сферой, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что для прекращения конфликта на Ближнем Востоке нужно учесть интересы как Ирана, так и Израиля. По его мнению, конфликтующим сторонам следует сесть и договориться по всем болезненным для них темам.