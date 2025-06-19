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Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Хаменеи

Он отказался отвечать на соответствующий вопрос на встрече с представителями мировых информационных агентств.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 01:20:49
© Фото: Дмитрий Азаров, POOL, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин отказался говорить о возможности убийства лидера Ирана Али Хаменеи. Так он отреагировал на вопрос журналиста из агентства France Press.

Журналист спросил, как Россия отреагирует, если Израиль с помощью США устранит Хаменеи, однако Путин дал категоричный ответ.

«Я даже обсуждать такой возможности не желаю, не хочу», - заявил он.

Отвечая на другой вопрос, касающийся партнерства России и Ирана, российский президент заявил, что Тегеран не просит Москву о военной помощи. В договоре о стратегическом партнерстве между странами нет статей, связанных с оборонной сферой, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что для прекращения конфликта на Ближнем Востоке нужно учесть интересы как Ирана, так и Израиля.  По его мнению, конфликтующим сторонам следует сесть и договориться по всем болезненным для них темам.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Владимир Путин #Али Хаменеи
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