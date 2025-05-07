Президенты Азербайджана и Лаоса не приедут в Москву на 9 Мая

Президенты Азербайджана и Лаосской Народно-Демократической Республики Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит не смогут приехать в Москву на празднование 9 Мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что глава Лаоса заболел коронавирусом. Вместо него на Парад Победы прибудет министр иностранных дел.

Некоторые иностранные лидеры уже прибыли в Россию. В Москве приземлились самолеты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича. В Кремле состоялась встреча Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.