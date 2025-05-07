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Президенты Азербайджана и Лаоса не приедут в Москву на 9 Мая

Уточняется, что лаосский президент Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом, вместо него в Россию прилетит министр иностранных дел.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 18:49:21
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Президенты Азербайджана и Лаосской Народно-Демократической Республики Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит не смогут приехать в Москву на празднование 9 Мая. Об этом сообщил помощник  президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что глава Лаоса заболел коронавирусом. Вместо него на Парад Победы прибудет министр иностранных дел.

Некоторые иностранные лидеры уже прибыли в Россию. В Москве приземлились самолеты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Александра Вучича. В Кремле состоялась встреча Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.

#в стране и мире #9 мая #Парад Победы #Лаос #Ильхам Алиев #Азербайджан #Тхонглун Сисулит
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