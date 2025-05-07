Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Российский президент Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Торжественная церемония состоялась сегодня в Кремле.

До этого главы государств провели переговоры, которые длились более двух часов. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах.

Напомним, Николас Мадуро прилетел в Москву сегодня, 7 мая. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что отношения России и Венесуэлы достигли уровня стратегического партнерства. Они строятся на дружбе, доверии и учете интересов друг друга.