Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию

В Москве Мадуро проведет переговоры и будет участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Марина Крижановская 2025-05-07 02:53:29
© Фото: Алексей Майшев, Фотохост-агентство РИА Новости

С официальным визитом в Россию прибыл президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

В российской столице он примет участие в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет переговоры. Он прилетел вместе с супругой Силией Флорес, о чем сообщает местный телеканал Venezolana de Television.

«Мы приехали, чтобы передать твердые, смелые и полные поддержки приветствия от имени народа Венесуэлы», - цитирует СМИ заявление президента Мадуро по прибытии в Москву.

По словам Мадуро, присутствие венесуэльского лидера в России - это символ, подтверждающий путь к миру, взаимопониманию и уважению между государствами. Он подчеркнул, что его страна глубоко восхищена героизмом русского народа, «чья жертва имела решающее значение в победе над фашистским варварством».

Уточняется, что президенты обеих стран Владимир Путин и Николас Мадуро могут подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Немногим ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил имена 29 лидеров, чей приезд ожидается в Москву на празднования Дня Великой победы. Среди них упоминалось и имя президента Венесуэлы.

#Россия #день победы #венесуэла #переговоры #Николас Мадуро
