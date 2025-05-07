В Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 18 часов.

Ожидается, что визит китайского лидера в Москву продлится с 7 по 10 мая. Он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая.

Самолет Си Цзиньпина вылетел из Пекина несколько часов назад. Примерно в это же время из Сербии отбыл президент Александр Вучич. Планируется, что в Россию на Парад Победы прибудут 29 лидеров иностранных государств, а также представители еще нескольких стран.