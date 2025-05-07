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В Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин

Он примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 18:02:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. Его самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 18 часов.

Ожидается, что визит китайского лидера в Москву продлится с 7 по 10 мая. Он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая.

Самолет Си Цзиньпина вылетел из Пекина несколько часов назад. Примерно в это же время из Сербии отбыл президент Александр Вучич. Планируется, что в Россию на Парад Победы прибудут 29 лидеров иностранных государств, а также представители еще нескольких стран.

#Китай #Москва #день победы #кнр #Си Цзиньпин
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