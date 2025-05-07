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Вучич прилетел в Москву

Сербский президент примет участие в праздновании 80-летия Великой Победы.
Сергей Лебедев 2025-05-07 18:29:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москву на празднование 80-летнего юбилея Великой Победы прибыл сербский президент Александр Вучич. Он прилетел по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Ожидается, что позже состоится встреча глав двух государств, на которой обсудят сотрудничество стран.

Напомним, в Россию начали съезжаться лидеры стран, которые примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Так, ранее в нашу страну прибыли президенты Венесуэлы, Конго и Кубы.

Кроме того, недавно стало известно, что в Москве приземлился борт председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

#Москва #Россия #в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Президент #прилет
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