В РСТ рассказали о компенсациях за задержку и отмену рейса

Денежной компенсации в случае отмены или задержки рейса при ограничении со стороны аэропортов не предусмотрено. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«В последнее время мы наблюдаем часто задержки рейсов из-за введения так называемого плана "Ковер". Он вводится в случае появления неопознанных летающих объектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в районе посадки или вылета на глиссаде аэропортов», - уточнил он.

В этих случаях авиакомпаниям приходится уводить часть самолетов на запасные аэродромы и задерживать рейсы на вылет. Пассажиров должны немедленно уведомлять об изменениях в расписании с помощью онлайн-табло или табло в аэропорту. Иногда их также оповещают по громкой связи и по электронной почте, уточнил эксперт.

Абдюханов объяснил, что при задержке рейса на три часа пассажирам должны предоставить напитки, а при более долгом ожидании - горячее питание и размещение в отеле.

«Авиаперевозчики должны предоставить питье в течение трех часов и горячее питание, если задержка рейса происходит более чем на шесть-семь часов. В случае если рейс задерживается на более длительный срок, то пассажирам предлагают размещение в отелях», - пояснил он.

В связи с задержками самолетов 7 мая некоторым приходится спать прямо на полу аэропорта, как это сделали пассажиры во Внуково, а в Пулково людей не выпускали из самолета в течение четырех часов, пока одному из пассажиров не стало плохо.

Коллапс затронул не только Москву и Санкт-Петербург, сегодня днем ввели ограничения на работу аэропортов Ярославля и Иванова, ранее ограничения также коснулись аэропортов Победилово в Кирове, Бегишево в Нижнекамске и Шереметьево в Москве.