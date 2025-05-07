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Из-за массовой отмены рейсов аэропорт Внуково переполнен пассажирами

Из-за отмены рейсов во Внуково люди уснули на ленточных транспортерах багажа. Кафе аэропорта переполнены, информационные табло горят жёлтым и красным цветом.
Дарина Криц 2025-05-07 04:23:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В московском аэропорту Внуково скопилось огромное количество пассажиров, которые не могут вылететь из-за введенных ограничений в работе воздушной гавани. На месте события побывала съемочная группа «Звезды».

На кадрах видно, что местные кафе переполнены, а информационные табло светятся жёлтым и красным цветом, сообщая о задержке или отмене авиарейса.

Люди утомлены длительным ожиданием и неизвестностью, а потому решили лечь спать. Для сна они используют чемоданы и даже ленточные транспортеры багажа, по которым сумки, чемоданы и инвентарь доставляются в багажное отделение самолета, а также пол и лестничные марши здания аэровокзала.

Схожая ситуация с введением ограничений на прием и отправку гражданских рейсов и в аэропорту Шереметьево. Второй день подряд там вносят коррективы в работу воздушной гавани. Ограничения вступили в силу с 01:00 по московскому времени.

В 04:07 Росавиация проинформировала, что в аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

#Аэропорт #пассажиры #задержка рейсов #Внуково #отмена рейсов
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