Из-за массовой отмены рейсов аэропорт Внуково переполнен пассажирами

В московском аэропорту Внуково скопилось огромное количество пассажиров, которые не могут вылететь из-за введенных ограничений в работе воздушной гавани. На месте события побывала съемочная группа «Звезды».

На кадрах видно, что местные кафе переполнены, а информационные табло светятся жёлтым и красным цветом, сообщая о задержке или отмене авиарейса.

Люди утомлены длительным ожиданием и неизвестностью, а потому решили лечь спать. Для сна они используют чемоданы и даже ленточные транспортеры багажа, по которым сумки, чемоданы и инвентарь доставляются в багажное отделение самолета, а также пол и лестничные марши здания аэровокзала.

Схожая ситуация с введением ограничений на прием и отправку гражданских рейсов и в аэропорту Шереметьево. Второй день подряд там вносят коррективы в работу воздушной гавани. Ограничения вступили в силу с 01:00 по московскому времени.

В 04:07 Росавиация проинформировала, что в аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.