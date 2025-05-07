В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на взлет и посадку

В аэропорту Победилово города Киров ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08.30 мск введены в аэропорту Киров. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что в 08.00 мск введены ограничения на работу в аэропорту Бегишево города Нижнекамск.

Ранее сообщалось об очередном введении ограничений в столичном аэропорту Шереметьево. В 05.30 мск воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.