Аэропорты Ярославля и Иванова приостановили прием и выпуск воздушных судов

Аэропорты в Ярославле и Иванове приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославль. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - говорится в сообщении.

Ограничения в работе аэропортов и отмены рейсов стали обычным явлением в последние дни. Во Внуково ожидающие своего вылета люди даже уснули на ленточных транспортерах багажа и на полу.