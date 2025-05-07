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Аэропорты Ярославля и Иванова приостановили прием и выпуск воздушных судов

Воздушные гавани с 15.20 не принимают и не отправляют рейсы.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 15:45:03
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Аэропорты в Ярославле и Иванове приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославль. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - говорится в сообщении.

Ограничения в работе аэропортов и отмены рейсов стали обычным явлением в последние дни. Во Внуково ожидающие своего вылета люди даже уснули на ленточных транспортерах багажа и на полу.

#в стране и мире #самолеты #иваново #ограничения #аэропорты #Ярославль
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