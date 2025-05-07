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Ожидающим вылета из Пулково позволили покинуть самолет после вызова скорой

Рейс Челябинск - Москва направили на запасной аэродром в Санкт-Петербург, где пассажирам пришлось ожидать около четырех часов на борту.
Игнат Далакян 2025-05-07 14:37:27
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково одному из пассажиров, ожидающих вылета в Москву, потребовалась помощь медиков. Об этом со «Звездой» поделился один из находившихся на борту.

Воздушное судно направлялось из Челябинска в Москву, однако борт пришлось направить на запасной аэродром.

«Долго кружили над Владимиром. Москва не приняла. Отправили на запасной в Санкт-Петербург. Там приземлились и около четырех часов сидели в самолете. Нас не выпускали, не кормили, давали воду. Больше ничего не было на борту. Потом дедушке стало плохо, приехала скорая, и нас наконец-то выпустили», - рассказал Антон.

При этом он отметил, что в самолете не было жарко или душно. По его словам, климатическая система на борту работала хорошо.

Ранее из-за массовой отмены рейсов переполнен пассажирами оказался аэропорт Внуково. Некоторые люди засыпали прямо на ленточных транспортерах багажа.

#Самолет #Аэропорт #рейс #пассажиры #наш эксклюзив #Скорая помощь #пулково
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