Ожидающим вылета из Пулково позволили покинуть самолет после вызова скорой

В петербургском аэропорту Пулково одному из пассажиров, ожидающих вылета в Москву, потребовалась помощь медиков. Об этом со «Звездой» поделился один из находившихся на борту.

Воздушное судно направлялось из Челябинска в Москву, однако борт пришлось направить на запасной аэродром.

«Долго кружили над Владимиром. Москва не приняла. Отправили на запасной в Санкт-Петербург. Там приземлились и около четырех часов сидели в самолете. Нас не выпускали, не кормили, давали воду. Больше ничего не было на борту. Потом дедушке стало плохо, приехала скорая, и нас наконец-то выпустили», - рассказал Антон.

При этом он отметил, что в самолете не было жарко или душно. По его словам, климатическая система на борту работала хорошо.

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