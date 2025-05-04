Путин назвал вопросом времени примирение с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что примирение Москвы и Киева неизбежно и является лишь вопросом времени.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас <...> Это вопрос времени», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность Москвы к мирным переговорам с киевским режимом без предварительных условий.

Российский лидер сообщал об этом в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом и на встрече с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Кремле.

Очередным подтверждением этому стала мирная инициатива Путина о перемирии на период празднования Победы в Великой Отечественной войне с 8 по 11 мая. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это своеобразная проверка готовности Украины к поиску мирного урегулирования.

Тем не менее, Киев это предложение отверг. Более того, Владимир Зеленский выступает с прямыми угрозами в адрес россиян, участников Парада и иностранных гостей.