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Путин назвал вопросом времени примирение с Украиной

Президент Владимир Путин сказал, что Россия и Украина в настоящее время переживают трагедию.
Ян Брацкий 2025-05-04 10:47:24
© Фото: Roman Naumov URA.RU Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что примирение Москвы и Киева неизбежно и является лишь вопросом времени.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас <...> Это вопрос времени», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Владимир Путин неоднократно подтверждал  готовность Москвы к мирным переговорам с киевским режимом без предварительных условий.

Российский лидер сообщал об этом в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом и на встрече с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Кремле.

Очередным подтверждением этому стала мирная инициатива Путина о перемирии на период празднования Победы в Великой Отечественной войне с 8 по 11 мая. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это своеобразная проверка готовности Украины к поиску мирного урегулирования.

Тем не менее, Киев это предложение отверг. Более того, Владимир Зеленский выступает с прямыми угрозами в адрес россиян, участников Парада и иностранных гостей.  

#Россия #Путин #Украина #Кремль #примирение
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