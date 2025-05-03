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Песков назвал предложенное Россией перемирие тестом для Украины

Представитель Кремля добавил, что Москва ждет от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни.
Ирина Егорова 2025-05-03 14:58:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Целью предложенного Россией перемирия была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру», - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что Москва ждет от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. По его словам, неготовность режима прямо ответить предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. 

Напомним, что в дни 80-летней годовщины Великой Победы, с 8 по 11 мая включительно, боевые действия будут приостановлены. Об этом объявил Владимир Путин. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. 

Как отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, предложение о майском перемирии  - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

#Россия #Украина #Песков #перемирие #урегулирование
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