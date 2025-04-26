Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий

Владимир Путин подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий, заявил Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», – сказал журналистам Песков.

Российский лидер встретился с Уиткоффом накануне, 25 апреля. Диалог президента РФ со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа длился три часа.

Ранее Песков назвал такой подход, при котором Путин и Трамп обмениваются посланиями через Уиткоффа, «челночной дипломатией».

В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что встреча главы государства с Уиткоффом сблизила позиции двух держав по международным вопросам.