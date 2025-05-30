Случайность или убийство: кто может стоять за гибелью героя СВО Гурциева

Убитого ветерана СВО Заура Гурциева ждала должность замглавы Ставропольского края. Губернатор уверен - за этим преступлением стоят украинские неонацисты. Следствие пока проверяет различные версии, включая теракт. Момент громкого убийства попал на камеры видеонаблюдения. Все произошло минувшей ночью у подъезда дома на улице Чехова в Ставрополе.

На кадрах видно, как Заур Гурциев стоит на месте. К нему подходит мужчина в кепке с телефоном и сумкой через плечо. В этот момент раздается сильный взрыв. Мужчиной с сумкой оказался 29-летний местный житель Никита Пеньков. Взрывом его разорвало на части. Первый заместитель главы Ставрополя, герой СВО Заур Гурциев некоторое время был еще жив, но вскоре скончался. На месте трагедии сейчас работают следователи. На асфальте большие пятна крови. Взрывной волной выбило стекла у припаркованных рядом машин. Осколков и поражающих элементов не найдено - видимо взрывное устройство, находившееся в сумке, было безоболочным. Но его мощности в 200-300 граммов тротила было достаточно.

По одной из версий Никита Пеньков со взрывной сумкой на груди знал, на что идет. Но следствие не исключает, что его могли использовать «в темную». Попросить просто передать коробку и привести бомбу в действие дистанционно. Следствие считает, что Пеньков и Гурциев были знакомы. В начале мая Пеньков снял квартиру в подъезде, рядом с которым и была назначена роковая встреча. Гурциев приехал сам, да еще и ночью. Что его заставило сделать это, пока не ясно.

В квартире Пенькова прошли обыски, изъяты ноутбук и два телефона, чтобы изучить переписку. По данным СМИ, Пеньков работал в отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. Служил в ВДВ, якобы находился в черном списке ЦБ по подозрению в отмывании денег.

34-летний Заур Гурциев - ветеран СВО и участник программы «Время героев». С 2019 года руководил центром боевого управления ВВС и ПВО. Участвовал в освобождении Мариуполя и Авдеевки, командовал воздушной частью штурмов, прикрывая наземные войска. Был инициатором применения высокоточных ракет «Х-25». Увеличил точность их наведения, чтобы бить точно по противнику, избегая потерь среди мирных граждан.

Заур Гурциев награжден госнаградами - пятью медалями и двумя орденами. С сентября прошлого года занимал должность первого заместителя мэра Ставрополя, курировал вопросы взаимодействия с силовыми структурами, профилактики терроризма и экстремизма. В числе его наставников на госслужбе был губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Мое мнение - это теракт. В сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Он в это воскресенье должен был уехать на модуль обучения и с городского уровня перейти к нам заместителем министра ЖКХ. Соболезнования родным и близким, семье будем помогать. Трое детей, он человек достойный и очень мужественный, геройски сражался и достойно работал», - рассказал Владимиров.

Съемочная группа «Звезды» снимала Заура Гурциева во время обучения по программе «Время Героев» в подмосковном Солнечногорске. Вместе с остальными участниками он осваивал азы муниципального и госуправления. Учился строить команду единомышленников. Тогда он рассказывал, что спецоперация дала ему решительность, стрессоустойчивость и способность грамотно планировать.

«В приоритет я ставлю достижение намеченных целей. Это отличает любого участника СВО. На фронте все для Победы, а здесь все для народа. В новой должности я хочу привнести инновации, сделать мой регион более экономически сильным, привлечь внешние инвестиции и сделать среду обитания для жителей более комфортной», - поделился тогда своим мнением Заур Гурциев.

Заур Гурциев говорил, что выбрал военную службу благодаря своему дедушке - ветерану Великой Отечественной войны, с которым с детства ходил на каждый парад. Уже будучи в должности замглавы Ставрополя, он активно помогал военным в зоне СВО - занимался отправкой гуманитарной помощи.

«Мы активно взаимодействовали с Зауром Александровичем и всегда видели в нем поддержку, опору для нашего ветеранского движения. Он всегда был готов прийти на помощь и оказать любое содействие. Погиб наш товарищ, боевой офицер, но дело его будет жить», - пообещал руководитель организации «Братство СВО» Ставрополя Антон Белый.

Заур Гурциев должен был на днях поехать в отпуск в Сочи к семье. У него остались жена и трое детей. Уголовное дело возбудили по двум статьям - «Убийство общеопасным способом» и «Незаконное хранение взрывчатых устройств». Версия теракта со стороны украинских спецслужб рассматривается, как основная. О том, что были угрозы в его адрес, говорят родные. Майор Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», что также косвенно указывает на украинский след.