МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека погибли в результате взрыва в Ставрополе

Инцидент произошел на улице Чехова, сейчас на месте работают сотрудники полиции.
Ян Брацкий 2025-05-29 03:49:06
© Фото: Telegram/ErvandKaragozyan, chp126ru

Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва. Инцидент произошел возле одного из жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко.

«ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин», - написал он.

Ульянченко подчеркнул, что сильных разрушений жилого дома нет, однако повреждения получили несколько припаркованных рядом с ним автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных городских служб и ведомств. Территория оцеплена, следователи опрашивают очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#взрыв #МВД #ЧП #ставрополь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 