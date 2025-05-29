Два человека погибли в результате взрыва в Ставрополе

Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва. Инцидент произошел возле одного из жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко.

«ЧП рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19, по предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин», - написал он.

Ульянченко подчеркнул, что сильных разрушений жилого дома нет, однако повреждения получили несколько припаркованных рядом с ним автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных городских служб и ведомств. Территория оцеплена, следователи опрашивают очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.