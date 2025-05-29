Убитый в Ставрополе ветеран руководил воздушной частью боев за Мариуполь

Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран специальной военной операции Заур Гурциев руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя в 2022 году.

Об этом он сам рассказывал на видео, снятом менее года назад. Оно было опубликовано в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

«Орден Мужества я получил за руководство воздушной частью операции по освобождению города Мариуполь», - сказал Гурциев на том самом видео.



Заур Гурциев был участником кадровой образовательной программы «Время героев», цель которой - подготовка высококвалифицированных руководителей из участников спецоперации.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Гурциев был назначен первым заместителем главы города Ставрополь.