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Убитый в Ставрополе ветеран руководил воздушной частью боев за Мариуполь

Об этом Заур Гурциев рассказал на видео, снятом менее года назад.
Тимур Шерзад 2025-05-29 12:18:04
© Фото: Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран специальной военной операции Заур Гурциев руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя в 2022 году. 

Об этом он сам рассказывал на видео, снятом менее года назад. Оно было опубликовано в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

«Орден Мужества я получил за руководство воздушной частью операции по освобождению города Мариуполь», - сказал Гурциев на том самом видео. 
 

Заур Гурциев был участником кадровой образовательной программы «Время героев», цель которой - подготовка высококвалифицированных руководителей из участников спецоперации.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Гурциев был назначен первым заместителем главы города Ставрополь.

#взрыв #мариуполь #ставрополь #Заур Гурциев
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