При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО

Ветеран СВО погиб в результате взрыве в Ставрополе. Инцидент произошел на улице Чехова. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием украинских боевиков.

«Погиб наш герой - ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», - написал глава региона.

Гурциеву было 34 года. Он занимал должность первого заместителя главы города.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы. Силовики разбираются в причинах произошедшего.

Ранее региональный СК сообщил, что 29 мая в районе многоэтажного дома на улице Чехова обнаружили тела двух мужчин с повреждениями, которые характерны для воздействия взрывной волны. Мэр города Иван Ульянченко добавил, что жилые дома не пострадали, разрушения получили только несколько припаркованных машин во дворе.